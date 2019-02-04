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    Клімкін у Вашингтоні візьме участь у засіданні коаліції проти «Ісламської держави»

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    Міністр закордонних справ Павло Клімкін вилетів 4 лютого до США - Клімкін у Вашингтоні візьме участь у засіданні коаліції проти «Ісламської держави»
    Міністр закордонних справ Павло Клімкін вилетів 4 лютого до США

    У заході планують взяти участь представники близько 70 держав та міжнародних організацій

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-учасниць Всесвітньої коаліції у боротьбі з «Ісламською державою», яке відбудеться у Вашингтоні. 

    Про це Клімкін повідомив у Twitter.

    «Робочий тиждень починається як завжди цікаво. Летимо до Вашингтона. Буду брати участь та зустрічатися з друзями та партнерами України на полях міністерської конференції коаліції проти ІДІЛ», - написав він.

    У заході планують взяти участь представники близько 70 держав і міжнародних організацій, задіяних у Всесвітній коаліції з боротьби з ІДІЛ, на рівні керівників зовнішньополітичних відомств.

    Міністерське засідання Всесвітньої коаліції з боротьби з ІДІЛ покликане скоординувати зусилля держав-учасників у протистоянні терористичним загрозам не тільки в Сирії та Іраку, а й у всьому світі, а також обговорити шляхи подолання наслідків злочинної діяльності терористичної організації.

    Торік глава МЗС України на засіданні міністрів закордонних справ держав-учасниць Всесвітньої коаліції у боротьбі з «Ісламською державою» в місті Ель-Кувейт заявив, що Україна продовжує робити свій внесок у боротьбу з ІДІЛ, беручи активну участь у діяльності робочої групи з протидії тероризму.

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