«План Сайдіка» допоможе росіянам проштовхнути на Донбас своїх «миротворців»?

Спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік запропонував власний план вирішення конфлікту на Донбасі

Дивна річ, але одночасно з Сайдіком подав свій плану кум Путіна Віктор Медведчук

Прочитав, що до плану врегулювання ситуації на Донбасі спецпредстаника ОБСЄ Мартіна Сайдіка причетний французьский дипломат П'єр Морель. Це той самий Морель, чий план пропонувалося реалізувати 2014 року, який передбачав проведення виборів на Донбасі без встановлення Україною контролю над кордоном і без виведення з регіону російських військ. За цим планом, за інформацією Дойче Веле, стояла тоді заступниця голови Обамівського Держдепу Вікторія Нуланд і хтось із росіян. Себто пропонувалося вирішити питання за рахунок інтересів України. Бо зрозуміло, що без виведення російських військ ми б мали ще ті вибори. Україна тоді зуміла вийти з неоднозначної ситуації.

Сьогодні спецпредставник Держдепу по Україні Курт Волкер заявив, що спершу Росія має зупинити війну. Себто він критикував цей план. Українські посадовці Павло Клімкін й Ірина Геращенко також критикували цей план.

Думаю, що кожен план, до якого причетний французький дипломат Морель має бути сприйнятий з особливою критичністю. Він явно грає на стороні росіян.

Власне, план від Сайдіка передбачає залучення у процес встановлення контролю над Донбасом ОБСЄ - це на додаток до ООН. В ОБСЄ росіяни грають значно потужнішу роль, ніж в ООН. Цей факт викликає підозру. Тому що залученість туди ОБСЄ може дати можливість росіянам проштовхнути туди своїх «миротворців» як було колись у Придністров'ї. Чим це закінчилося - ми знаємо.

Дивна річ, але одночасно з Сайдіком подав свій плану кум Путіна Віктор Медведчук. Який передбачає, що Донбас матиме автономний статус на території України і матиме накладати вето на рішення центральних органів. Ясно, що де факто цим регіоном керуватиме Москва. Вона блокуватиме всі наші рішення з просування на Захід. Чи це лише збіг, що два такі плани з'явилися одночасно? Може, і так. Але треба мати це на увазі. Щось надто багато проросійських діячів одночасно почали знову переживати за долю України.

Он ще й Путін заявив, що він збирається захищати в Україні релігійну свободу. Що б йому такого відповісти?:)))

Джерело: блог Юрія Луканова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»