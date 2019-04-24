Клімкін закликав українців з окупованого Донбасу не брати громадянство Росії



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Глава МЗС Павло Клімкін вважає, що Росія зазіхає на майбутнє жителів ОРДЛО

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців не брати громадянство Росії після того, як президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів «ДНР» та «ЛНР».

Про це Клімкін повідомив у Twitter 24 квітня.

«Закликаю українських громадян на окупованих Росією територіях не приймати російські паспорти. Росія позбавила вас сьогодення, а тепер зазіхає на ваше майбутнє», - заявив глава МЗС, звертаючись до українців, які проживають на території так званих «ДНР» та «ЛНР».

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».