Клімкін заявив австрійським журналістам про «велику помилку» міністра, яка танцювала з Путіним
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За словами Клімкіна, багато людей в Україні не зрозуміли, чому Путін був запрошений на весілля в Австрію
Запрошення президента РФ Володимира Путіна на весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайссль мало вплив на довіру між Києвом і Віднем.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив австрійським журналістам у вівторок, 4 вересня, у Києві, повідомляє «Австрійське агентство преси» (APA).
«Як міністр закордонних справ я мушу залишатися політкоректним. Тому я скажу, що це, на мою думку, було досить великою помилкою», - зазначив Клімкін, коментуючи ситуацію із запрошенням Путіна на весілля Кнайссль у серпні.
Міністр наголосив, що сприйняття цього факту в Україні було «катастрофічним», багато людей в Україні не зрозуміли, чому Путін був запрошений.
«Це - питання довіри», - підкреслив Клімкін.
Як відомо, 18 серпня Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.
Згодом австрійський канцлер заспокоїв критиків танців Путіна на весіллі.
Варто зазначити, що глава МЗС Австрії не шкодує про запрошення Путіна на весілля.
4 вересня федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц прибув з візитом в Україну і зустрівся з президентом Петром Порошенком.
Джерело: Укрінформ