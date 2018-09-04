Клімкін заявив австрійським журналістам про «велику помилку» міністра, яка танцювала з Путіним



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Карін Кнайсль та Володимир Путін на весіллі

За словами Клімкіна, багато людей в Україні не зрозуміли, чому Путін був запрошений на весілля в Австрію

Запрошення президента РФ Володимира Путіна на весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайссль мало вплив на довіру між Києвом і Віднем.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив австрійським журналістам у вівторок, 4 вересня, у Києві, повідомляє «Австрійське агентство преси» (APA).

«Як міністр закордонних справ я мушу залишатися політкоректним. Тому я скажу, що це, на мою думку, було досить великою помилкою», - зазначив Клімкін, коментуючи ситуацію із запрошенням Путіна на весілля Кнайссль у серпні.

Міністр наголосив, що сприйняття цього факту в Україні було «катастрофічним», багато людей в Україні не зрозуміли, чому Путін був запрошений.

«Це - питання довіри», - підкреслив Клімкін.

Як відомо, 18 серпня Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

Згодом австрійський канцлер заспокоїв критиків танців Путіна на весіллі.

Варто зазначити, що глава МЗС Австрії не шкодує про запрошення Путіна на весілля.

4 вересня федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц прибув з візитом в Україну і зустрівся з президентом Петром Порошенком.

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Джерело: Укрінформ