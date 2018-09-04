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    Клімкін заявив австрійським журналістам про «велику помилку» міністра, яка танцювала з Путіним

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    <span>Карін Кнайсль та Володимир Путін на весіллі</span> - Клімкін заявив австрійським журналістам про «велику помилку» міністра, яка танцювала з Путіним
    Карін Кнайсль та Володимир Путін на весіллі

    За словами Клімкіна, багато людей в Україні не зрозуміли, чому Путін був запрошений на весілля в Австрію

    Запрошення президента РФ Володимира Путіна на весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайссль мало вплив на довіру між Києвом і Віднем.

    Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив австрійським журналістам у вівторок, 4 вересня, у Києві, повідомляє «Австрійське агентство преси» (APA).

    «Як міністр закордонних справ я мушу залишатися політкоректним. Тому я скажу, що це, на мою думку, було досить великою помилкою», - зазначив Клімкін, коментуючи ситуацію із запрошенням Путіна на весілля Кнайссль у серпні.

    Міністр наголосив, що сприйняття цього факту в Україні було «катастрофічним», багато людей в Україні не зрозуміли, чому Путін був запрошений.

    «Це - питання довіри», - підкреслив Клімкін.

    Як відомо, 18 серпня Кнайссль станцювала з Путіним на своєму весіллі, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

    Згодом австрійський канцлер заспокоїв критиків танців Путіна на весіллі.

    Варто зазначити, що глава МЗС Австрії не шкодує про запрошення Путіна на весілля.

    4 вересня федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц прибув з візитом в Україну і зустрівся з президентом Петром Порошенком.

     Читайте також матеріал Після танців з Путіним. Про що домовились Порошенко і Курц 

    Джерело: Укрінформ

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