  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)

    • Розсилка
    Військові з 20 країн відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, на воді, під водою і в повітрі - В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    Військові з 20 країн відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, на воді, під водою і в повітрі

    Навчання відбудуться в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях

    Українсько-американські навчання Sea Breeze-2019 стартують в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях 1 липня. Про це повідомляє Інтерфакс у понеділок, 1 липня.

    У навчаннях візьмуть участь військові з 20 країн, які відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, у воді, під водою і в повітрі.

    «Усього в навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і більш як 900 осіб особового складу, з яких 10 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони, вертольоти і 2 літаки прикордонної авіації та близько 200 осіб персоналу Держприкордонслужби», - сказано в повідомленні.

    На морі заплановані артилерійські стрільби та багато вправ, але їхня суть не розголошується через режим «вільної гри», в якому раптові завдання будуть надходити від багатонаціонального штабу навчань.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)
    В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)

    Навчання пройдуть також на річці. За легендою ворожі елементи будуть намагатися заблокувати вихід до моря з Дунаю. Корабельно-катерний склад Морської охорони повинен буде забезпечити супровід транспортних цивільних суден по річці і їхній вільний прохід через гирло Дунаю до Чорного моря. Тут будуть задіяні тільки сили Держприкордонслужби України, зокрема Морської охорони.

    Багатонаціональна група кораблів отримає завдання з проведення стабілізаційних дій у кризовому районі, в рамках яких відпрацює стрільбу з усього наявного озброєння, протидиверсійну оборону корабля на переході морем, передачу вантажів, пошук і порятунок людини за бортом, проведення оглядових операцій.

    Штурмові тренінги бійців відділів спеціальних дій на воді будуть включати в себе безпарашутне десантування з вертольота у воду, висадку з вертольота на судно і острівний об'єкт за допомогою спеціальних спускових пристроїв.

    Раніше повідомлялося, що в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії. 

    Також напередодні прибули військово-транспортні літаки НАТО з особовим складом, технікою та обладнанням для участі у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze.

    Нагадаємо, торік в українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2018 взяли участь військовослужбовці з 19 країн-членів НАТО і країн-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру. Всього були задіяні 29 надводних кораблів і катерів і авіагрупа в складі 25 літаків і вертольотів.

     

    Чорне море НАТО Одеса військові навчання військові озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ