В Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze (фото)



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Військові з 20 країн відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, на воді, під водою і в повітрі

Навчання відбудуться в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях

Українсько-американські навчання Sea Breeze-2019 стартують в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях 1 липня. Про це повідомляє Інтерфакс у понеділок, 1 липня.

У навчаннях візьмуть участь військові з 20 країн, які відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО - на землі, у воді, під водою і в повітрі.

«Усього в навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і більш як 900 осіб особового складу, з яких 10 одиниць корабельно-катерного складу Морської охорони, вертольоти і 2 літаки прикордонної авіації та близько 200 осіб персоналу Держприкордонслужби», - сказано в повідомленні.

На морі заплановані артилерійські стрільби та багато вправ, але їхня суть не розголошується через режим «вільної гри», в якому раптові завдання будуть надходити від багатонаціонального штабу навчань.

Навчання пройдуть також на річці. За легендою ворожі елементи будуть намагатися заблокувати вихід до моря з Дунаю. Корабельно-катерний склад Морської охорони повинен буде забезпечити супровід транспортних цивільних суден по річці і їхній вільний прохід через гирло Дунаю до Чорного моря. Тут будуть задіяні тільки сили Держприкордонслужби України, зокрема Морської охорони.

Багатонаціональна група кораблів отримає завдання з проведення стабілізаційних дій у кризовому районі, в рамках яких відпрацює стрільбу з усього наявного озброєння, протидиверсійну оборону корабля на переході морем, передачу вантажів, пошук і порятунок людини за бортом, проведення оглядових операцій.

Штурмові тренінги бійців відділів спеціальних дій на воді будуть включати в себе безпарашутне десантування з вертольота у воду, висадку з вертольота на судно і острівний об'єкт за допомогою спеціальних спускових пристроїв.

Раніше повідомлялося, що в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії.

Також напередодні прибули військово-транспортні літаки НАТО з особовим складом, технікою та обладнанням для участі у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze.

Нагадаємо, торік в українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2018 взяли участь військовослужбовці з 19 країн-членів НАТО і країн-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру. Всього були задіяні 29 надводних кораблів і катерів і авіагрупа в складі 25 літаків і вертольотів.