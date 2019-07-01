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    Навчання Sea Breeze: в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії

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    Навчання Sea Breeze стартують в Україні з 1 липня - Навчання Sea Breeze: в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії
    Навчання Sea Breeze стартують в Україні з 1 липня
    Фото: dumskaya.net

    Завтра очікується прихід до Одеси одного з турецьких фрегатів

    У рамках підготовки до навчань Sea Breeze в порт Одеси зайшли два румунські корвети й американський есмінець USS Carney DDG64.

    Про це повідомляє «Думская».

    «Швидкохідний транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma звільнив місце есмінцю на причалі 1-К і, відшвартувавшись, пішов на великій швидкості у відкрите море», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що першим до порту підійшов румунський корвет Lastunul (бортовий 190), його пришвартували в Практичній гавані. Потім на горизонті з'явився ще один румунський корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовий 264).

    Однак йому довелося пропустити в черзі на швартування американський ракетний есмінець Carney, який, хоча і підійшов трохи пізніше, мав пріоритет у постановці до стінки.

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    Навчання Sea Breeze: в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії
    Навчання Sea Breeze: в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії
    Навчання Sea Breeze: в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії
    Навчання Sea Breeze: в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії
    Навчання Sea Breeze: в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії

    Завтра очікується прихід до Одеси одного з турецьких фрегатів.

    Учора в Одесу для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2019 зайшли грузинський катер берегової охорони «Очамчира» і болгарський корвет «Бадьорий».

    Також напередодні прибули військово-транспортні літаки НАТО з особовим складом, технікою та обладнанням для участі у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze

    Навчання Sea Breeze стартують в Україні з 1 липня. Вони будуть проходити на морі, на суходолі, в повітрі та під водою.

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