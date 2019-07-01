Навчання Sea Breeze: в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії
Завтра очікується прихід до Одеси одного з турецьких фрегатів
У рамках підготовки до навчань Sea Breeze в порт Одеси зайшли два румунські корвети й американський есмінець USS Carney DDG64.
Про це повідомляє «Думская».
«Швидкохідний транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma звільнив місце есмінцю на причалі 1-К і, відшвартувавшись, пішов на великій швидкості у відкрите море», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що першим до порту підійшов румунський корвет Lastunul (бортовий 190), його пришвартували в Практичній гавані. Потім на горизонті з'явився ще один румунський корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовий 264).
Однак йому довелося пропустити в черзі на швартування американський ракетний есмінець Carney, який, хоча і підійшов трохи пізніше, мав пріоритет у постановці до стінки.
Учора в Одесу для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2019 зайшли грузинський катер берегової охорони «Очамчира» і болгарський корвет «Бадьорий».
Також напередодні прибули військово-транспортні літаки НАТО з особовим складом, технікою та обладнанням для участі у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze
Навчання Sea Breeze стартують в Україні з 1 липня. Вони будуть проходити на морі, на суходолі, в повітрі та під водою.