Навчання Sea Breeze: в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії



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Навчання Sea Breeze стартують в Україні з 1 липня Фото: dumskaya.net

Завтра очікується прихід до Одеси одного з турецьких фрегатів

У рамках підготовки до навчань Sea Breeze в порт Одеси зайшли два румунські корвети й американський есмінець USS Carney DDG64.

Про це повідомляє «Думская».

«Швидкохідний транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma звільнив місце есмінцю на причалі 1-К і, відшвартувавшись, пішов на великій швидкості у відкрите море», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першим до порту підійшов румунський корвет Lastunul (бортовий 190), його пришвартували в Практичній гавані. Потім на горизонті з'явився ще один румунський корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовий 264).

Однак йому довелося пропустити в черзі на швартування американський ракетний есмінець Carney, який, хоча і підійшов трохи пізніше, мав пріоритет у постановці до стінки.