Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»
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Князєв запевнив, що поліцейські готові надати допомогу всім, хто рятується від екологічної катастрофи в Криму
Співробітники Національної поліції України несуть службу в засобах захисту на КПВВ «Каланчак» на адмінмежі з окупованим Кримом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв.
«Металеві частини автомата миттєво вкрилися корозією», - зазначив Князєва.
За його словами, поліцейські готові надати допомогу всім, хто рятується від екологічної катастрофи та виїжджає з тимчасово окупованого Криму.
Як відомо, контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово закрили через хімічні викиди кримського заводу «Титан».
Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.
Натомість МОЗ заспокоює, що станом на 6 вересня рівень шкідливих речовин в Херсонській області не перевищено, а здоров’я дітей та дорослих поза загрозою.