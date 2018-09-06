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    Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»

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    Поліцейські&nbsp;несуть службу в засобах захисту - Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»
    Поліцейські несуть службу в засобах захисту

    Князєв запевнив, що поліцейські готові надати допомогу всім, хто рятується від екологічної катастрофи в Криму

    Співробітники Національної поліції України несуть службу в засобах захисту на КПВВ «Каланчак» на адмінмежі з окупованим Кримом.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв.

    «Металеві частини автомата миттєво вкрилися корозією», - зазначив Князєва.

    За його словами, поліцейські готові надати допомогу всім, хто рятується від екологічної катастрофи та виїжджає з тимчасово окупованого Криму.

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    Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»
    Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»
    Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»
    Князєв показав, як автомати силовиків миттєво вкриває корозія на КПВВ «Каланчак»

    Як відомо, контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово закрили через хімічні викиди кримського заводу «Титан».

    Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.

    Натомість МОЗ заспокоює, що станом на 6 вересня рівень шкідливих речовин в Херсонській області не перевищено, а здоров’я дітей та дорослих поза загрозою.

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    Національна поліція України Крим екологія зброя КПВВ Сергій Князєв
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