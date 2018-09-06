МОЗ заспокоїв жителів Херсонщини



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У найближчих селищах прикордонної території Чаплинського та Каланчаківського районів провели заміри

Станом на 6 вересня рівень шкідливих речовин в Херсонській області не перевищено, а здоров’я дітей та дорослих поза загрозою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

«За результатами лабораторних досліджень ґрунту, води та повітря на території Херсонської області перевищень допустимої концентрації оксиду азоту, оксиду сірки, сірководню, оксиду вуглецю не виявлено. Заміри проводились у найближчих селищах прикордонної території Чаплинського та Каланчаківського районів Херсонщини», - заявили в МОЗ.

Зазначається, що госпіталізованих до закладів охорони здоров’я Херсонської області не було.

«З 5 вересня медичні бригади проводять огляди мешканців області. Уже оглянуто 700 дітей в шести населених пунктах: у 12 з них виявлено скарги, пов'язані із можливими захворюваннями ЛОР-органів та дихальних шляхів, що не перевищує багаторічні показники характерні для вересня та не може бути пов’язано з впливом хімічних речовин. Медичний огляд жителів Чаплинського та Каланчацького районів області, що потенційно можуть потрапити під вплив небезпечних факторів, триває», - повідомили в міністерстві.

У відомстві додали, що для посилення моніторингу стану довкілля та здоров’я населення протягом наступних днів буде здійснюватись забір проб та аналіз води, грунту та повітря, відповідно до даних гідрометеослужби області (в залежності від напряму руху повітряних мас та опадів). Результати досліджень будуть подаватися щоденно на засіданні управління цивільного захисту населення Херсонської ОДА.

Нагадаємо, 25-28 серпня на території кількох населених пунктів Херсонської області з’явилися опади у вигляді маслянистої буро-коричневої рідини, що осідала на металевих поверхнях та призвела до швидкого ржавіння металевих предметів.

Наслідки погіршення екологічної ситуації в Криму. Фото: Facebook Олега Слободяна

Для з’ясування екологічної ситуації в Херсонській області 5 вересня південь регіону відвідала міжвідомча робоча група, до складу якої крім Міністерства охорони здоров’я увійшли представники Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державного екологічної інспекції та Держпродспоживслужби.

Як відомо, контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово закрили через хімічні викиди кримського заводу «Титан».

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.