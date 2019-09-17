Князєв представив нового голову поліції Сумської області
Попереднього начальника обласної поліції Сумщини Лушпієнка 18 вересня призначать на нову посаду
Полковник Руслан Піняга призначений новим начальником головного управління Нацполіції України в Сумській області. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у вівторок, 17 вересня.
«Руслан Піняга добре зарекомендував себе, тому отримав таку відповідальну посаду. Взагалі Суми можна назвати школою поліції. Багатьох сумських поліцейських чекає призначення на керівні посади в Києві, проте поки немає наказів, конкретно говорити не можу», - зазначив під час представлення Піняги особовому складу ГУ Нацполіції в Сумській області глава Нацполіції України Сергій Князєв.
Він повідомив, що попереднього начальника обласної поліції Сумщини Лушпієнка вже 18 вересня призначать на нову посаду з великим об'ємом обов'язків. Яку саме, він, відповідаючи на питання журналістів, не уточнив, хоча до останнього часу в Сумах поширювалася інформація про призначення Лушпієнка начальником ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
Новий керівник обласної поліції Піняга вже має досвід роботи на Сумщині: в 2017 році він працював тут заступником начальника ГУНП - начальником кримінальної поліції. До цього очолював управління карного розшуку ГУМВС України в Київській області, останнім же місцем його роботи перед новим призначенням був Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, де Піняга обіймав посаду заступника начальника.