Князєв представив нового голову поліції Сумської області



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Поліцію Сумської області очолив Руслан Піняга

Попереднього начальника обласної поліції Сумщини Лушпієнка 18 вересня призначать на нову посаду

Полковник Руслан Піняга призначений новим начальником головного управління Нацполіції України в Сумській області. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у вівторок, 17 вересня.

«Руслан Піняга добре зарекомендував себе, тому отримав таку відповідальну посаду. Взагалі Суми можна назвати школою поліції. Багатьох сумських поліцейських чекає призначення на керівні посади в Києві, проте поки немає наказів, конкретно говорити не можу», - зазначив під час представлення Піняги особовому складу ГУ Нацполіції в Сумській області глава Нацполіції України Сергій Князєв.

Він повідомив, що попереднього начальника обласної поліції Сумщини Лушпієнка вже 18 вересня призначать на нову посаду з великим об'ємом обов'язків. Яку саме, він, відповідаючи на питання журналістів, не уточнив, хоча до останнього часу в Сумах поширювалася інформація про призначення Лушпієнка начальником ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Новий керівник обласної поліції Піняга вже має досвід роботи на Сумщині: в 2017 році він працював тут заступником начальника ГУНП - начальником кримінальної поліції. До цього очолював управління карного розшуку ГУМВС України в Київській області, останнім же місцем його роботи перед новим призначенням був Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, де Піняга обіймав посаду заступника начальника.