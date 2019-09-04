Поліцію Львівщини очолив боєць АТО



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Василь Віконський ололив поліцію Львівщини

Князєв: Під час звільнення Маріуполя Віконський «в солдатському однострої, в касці і з автоматом, ніс службу разом зі своїми бійцями»

Керівник Нацполіції Сергій Князєв 4 вересня представив нового очільника поліції Львівської області - Василя Віконського.

Про це повідомляє Департамент комунікації НПУ.

«Сьогодні, 4 вересня, голова Національної поліції України Сергій Князєв представив новопризначеного керівника поліції Львівської області. Так, поліцію Львівщини очолив полковник поліції Василь Віконський», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше Віконський обіймав посаду начальника поліції Хмельницької області.

Князєв повідомив, що Віконський одним із перших приєднався до правоохоронців, які стали на захист держави на Сході України.

«Полковник Віконський відбув на схід України, де підрозділ, у складі якого він перебував, одним із перших вступив у двобій з російською армією та російськими найманцями. Він брав участь в операції зі звільнення Слов’янська, а також у Краматорську, Бахмуті, Дебальцевому, Вуглегорську. Під Іловайськом офіцер Віконський вивів з-під вогню свій особовий склад, у якому, на жаль, були загиблі, але своє завдання він виконав», – повідомив голова Нацполіції.

Князєв додав, що під час звільнення Маріуполя Віконський «в солдатському однострої, в касці і з автоматом, ніс службу разом зі своїми бійцями».

«У Широкіному його підрозділ виконував завдання на лінії розмежування – не на другій-третій лінії оборони. Я з великою повагою ставлюсь до цього офіцера, який з часом став дуже ефективним менеджером на керівних посадах», - зазначив Князєв.

Голова Національної поліції України окреслив основні завдання, які стоять перед новопризначеним керівником поліції Львівщини. Зокрема, йдеться про поліпшення соціальної складової роботи поліцейських – забезпечення житлом, соціальними пільгами, можливостями професійного росту.