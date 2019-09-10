Князєв призначив начальником ГУ Нацполіції в Житомирській області Крупея



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Начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергій Крупей

Сергій Князєв під час представлення нового керівника управління зазначив, що вимагає від особового складу відомства не тільки неухильного дотримання законів держави, а й допомоги суспільству

Керівник Національної поліції Сергій Князєв призначив начальником Головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергія Крупея. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

До цього Крупей займав посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Князєв під час представлення нового керівника управління зазначив, що вимагає від особового складу відомства не тільки неухильного дотримання законів держави, а й допомоги суспільству.

«Перш за все, ми повинні зрозуміти, що ми з вами є сервісною службою, яка зобов'язана слухати суспільство, чути і допомагати суспільству. Тому що поліція України - це правоохоронний сервіс для наших громадян і гостей», - сказав голова Нацполіції.

Князєв додав, що кожен поліцейський, зокрема, кожен керівник на своєму робочому місці має розуміти, що оцінка його діяльності базується на трьох принципах.

«Перший - рівень довіри населення особисто до вас як до керівника. Другий - рівень довіри особового складу особисто до вас. І третій - це протидія злочинності. Ці фактори є найважливішими в роботі поліції. І тоді рівень довіри до нас зростатиме», - наголосив голова Нацполіції.

Він звернувся до нового керівника поліції Житомирської області з вимогою неухильно дотримуватися вказаних принципів у своїй роботі та ефективно виконувати поставлені завдання.

У свою чергу Крупей подякував за виявлену довіру.

Він зазначив, що пріоритетними напрямами роботи для поліції Житомирської області є безкомпромісна боротьба зі злочинністю, забезпечення належного правопорядку в регіоні і тісний контакт з органами місцевого самоврядування та громадськістю.

Крупей почав службу в органах внутрішніх справ з 1995 року.

Працював оперуповноваженим, старшим оперуповноваженим, заступником начальника відділу та начальником відділу в підрозділах карного розшуку Харківської області та Головного управління карного розшуку МВС.

З серпня 2017 був заступником начальника Головного управління - начальником кримінальної поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Як повідомлялось, Князєв звільнив деяких начальників райвідділів поліції в Рівненській, Волинській та Житомирській областях через неефективну боротьбу з нелегальним видобуванням бурштину.