Кого забрала війна у грудні 2017-го. Список загиблих у зоні АТО
- Сьогодні, 09:15
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Більшість бійців у грудні загинули від куль снайперів
У грудні 2017 року Збройні сили зазнали відчутних втрат. Дані щодо кількості небойових втрати дещо різняться у різних джерелах.
Водночас більшість називає цифру 27 - саме стільки захисників вітчизни пішли з життя - йдеться про бойові та небойові встрати.
Більшість бійців загинули від куль снайперів.
Нижче - повний список загиблих українських воїнів у грудні 2017.
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