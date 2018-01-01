Кого забрала війна у грудні 2017-го. Список загиблих у зоні АТО

Більшість бійців у грудні загинули від куль снайперів

У грудні 2017 року Збройні сили зазнали відчутних втрат. Дані щодо кількості небойових втрати дещо різняться у різних джерелах. Водночас більшість називає цифру 27 - саме стільки захисників вітчизни пішли з життя - йдеться про бойові та небойові встрати. Більшість бійців загинули від куль снайперів. Нижче - повний список загиблих українських