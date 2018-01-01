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    Кого забрала війна у грудні 2017-го. Список загиблих у зоні АТО

    Більшість бійців у грудні загинули від куль снайперів
    У грудні 2017 року Збройні сили зазнали відчутних втрат. Дані щодо кількості небойових втрати дещо різняться у різних джерелах. Водночас більшість називає цифру 27 - саме стільки захисників вітчизни пішли з життя - йдеться про бойові та небойові встрати. Більшість бійців загинули від куль снайперів. Нижче - повний список загиблих українських
    • Сьогодні, 09:15
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    Більшість бійців у грудні загинули від куль снайперів

    У грудні 2017 року Збройні сили зазнали відчутних втрат. Дані щодо кількості небойових втрати дещо різняться у різних джерелах.

    Водночас більшість називає цифру 27 - саме стільки захисників вітчизни пішли з життя - йдеться про бойові та небойові встрати.

    Більшість бійців загинули від куль снайперів.

    Нижче - повний список загиблих українських воїнів у грудні 2017.

    (для перегляду списку натисніть на зображення)

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