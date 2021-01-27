Колекторів штрафуватимуть за погрози та шантаж

Якщо колектор буде погрожувати бржнику або залякувати його, то отримає штраф від 50 до 100 тис. грн

Парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про захист прав боржників

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості. За відповідний проєкт закону №4241 у першому читанні проголосували 355 народних обранців.

Згідно з законопроектом, передбачено врегулювання правовідносин, що виникають під час врегулювання простроченої заборгованості, з метою захисту прав споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

Зокрема пропонується визначення термінів «врегулювання простроченої заборгованості» та «колекторська компанія».

«Врегулювання простроченої заборгованості ‒ це заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит або іншим договором», ‒ йдеться у повідомленні.

Також у законопроєкті зазначається, що колекторська компанія визначається як юридична особа (в тому числі фінансова установа), яка в інтересах кредитора та/або нового кредитора відповідно до договору з таким кредитором та/або новим кредитором здійснює врегулювання простроченої заборгованості.

Після схвалення законопроєкту №4241, компанії зможуть займатися колекторською діяльністю лише після внесення їх у публічний Реєстр колекторських компаній. Банкам та фінкомпаніям буде заборонено залучати колекторів, які не включені до реєстру.

НБУ перевірятиме колекторські компанії, їхніх власників і керівників. Про нелегальних колекторів регулятор повідомлятиме правоохоронців.

Колектори повинні будуть дотримуватися етичної поведінки під час взаємодії зі споживачем. Законопроєкт установлює виключний перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг та встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії. За порушення цих вимог передбачено відповідальність: від штрафів до виключення з Реєстру колекторських компаній.

Колекторам буде заборонено погрожувати та шантажувати. Вони не зможуть вводити в оману про розмір боргу та наслідки невиконання договору, зокрема дзвонити боржнику вночі, приховуючи свої номери, дзвонити роботодавцям, родичам, поширювати персональні дані, надсилати текстові, голосові, поштові та інші повідомлення з погрозами.

Представник колекторської компанії повинен повідомляти боржникові своє прізвище та ім'я, назву кредитора та колекторської компанії, підставу дзвінка та розмір боргу.

Банки та фінансові компанії будуть зобов’язані інформувати позичальників про можливість залучення колекторів ще на етапі підписання договору, а також боржників - у випадку простроченої заборгованості та/або відступлення права вимоги новому кредитору.

Кредиторів також зобов’яжуть публікувати інформацію про колекторські компанії, з якими вони співпрацюють, на своєму сайті та в місцях надання послуг.

Також банки та фінустанови повинні будуть здійснювати контроль колекторів. Головним джерелом інформації про порушення будуть звернення клієнтів до банку чи фінкомпанії та до Нацбанку. Банк та фінансова компанія повинні розглядати усі звернення про порушення.

Якщо колектор протягом року два і більше разів порушив вимоги до етичної поведінки, кредитор має в односторонньому порядку достроково розірвати з ним договір.

Якщо колектор порушуватиме ці вимоги, то нестиме відповідальність: від штрафів у 50-100 тис. грн до виключення з Реєстру колекторських компаній.

НБУ отримує права накладати штрафні санкції чи виключати колекторську компанію з Реєстру у випадках порушень.

Спільний документ, над яким працювали депутати, Національний банк та уповноважений Верховної Ради з прав людини, має чітко встановити правила роботи колекторів та їх регулювання.

«Ми у Національному банку разом із депутатами дуже наполегливо працювали над цими змінами. Вивчили уважно досвід, зокрема Великобританії та Австралії, запозичили найдієвіші норми та запобіжники. Рухаємося до цивілізації ринку колекторів. Дякую всім, хто працював над цим законопроектом, і тим, хто голосував», ‒ привітала рішення перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Раніше НБУ підписав меморандум про співпрацю з Офісом омбудсмена в сфері захисту персональних даних українців, одним із напрямків якої буде боротьба з незаконними діями колекторських компаній.