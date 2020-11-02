Коли чекати третю хвилю коронавірусу: результати досліджень у Франції

У Франції за минулу добу виявили 46 нових хворих на коронавірус

Французькі науковці прогнозують спад другої хвилі пандемії коронавірусу наприкінці нинішнього року або на початку наступного.

Про це йдеться у доповіді «Вивчення другої хвилі. Санітарна ситуація – критична» керівництву Франції Наукової ради з питань Covid-19 при Міністерстві солідарності та охорони здоров’я.

«Дуже важко передбачити, скільки триватиме друга хвиля. Адже це залежить від самого вірусу, кліматичних умов, заходів, вжитих для обмеження поширення вірусу. Ми можемо припустити, що друга хвиля піде на спад наприкінці цього року або на початку 2021-го», - йдеться у документі.

За оцінками французьких науковців, індикатором спаду другої хвилі пандемії буде зменшення кількості нових інфікувань до контрольованого рівня - 5-8 тис. за добу. При цьому Наукова рада не виключає виникнення нової хвилі пандемії наприкінці зими – початку весни 2021 року. Серед дієвих чинників у подоланні коронавірусу науковці відзначають формування колективного імунітету, що потребує багатьох місяців, а також створення вакцини і забезпечення масового доступу до неї. За оцінками Наукової ради, це теоретично може бути забезпечено у другому кварталі наступного року. «Тож багато наступних місяців ми будемо у надзвичайно складній ситуації», - вважають експерти. «Тож багато наступних місяців ми будемо у надзвичайно складній ситуації», - вважають експерти. У документі також зазначається, що впродовж попередніх тижнів реальна кількість нових інфікувань коронавірусом у Франції сягає 80-100 тисяч за добу. При цьому офіційно наприкінці жовтня найбільша зафіксована кількість нових випадків зараження становила 52 тис. за добу. Станом на вечір 1 листопада у Франції виявлено понад 46 тис. нових інфікувань за останні 24 години; 231 людина померла від Covid-19. Із 30 жовтня у Франції поновлено режим загальнонаціонального карантину, який діятиме щонайменше до 1 грудня. Зачинені ресторани, бари, кафе, спортзали, перукарні, інші установи, які не мають критичного значення для життя людей. Це ж стосується й більшості торгівельних закладів - за винятком продовольчих супермаркетів і крамниць. У країні запроваджено обмеження на громадські зібрання. Водночас продовжують роботу дитячі садки та школи. Водночас продовжують роботу дитячі садки та школи. Залишити домівку французи можуть лише у разі крайньої потреби, причому щоразу потрібно треба заповнювати друкований або генерувати онлайн спеціальний документ із вказанням персональних даних, домашньої адреси, часу та причини виходу з дому.

Коронавірус в Україні

Всього 402194

Хворіють 231051

Одужали 163768

Померли 7375

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Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей. Зазначимо, що це на 1205 випадків менше, ніж днем раніше. Також відомо, що 1 листопада 2 327 пацієнтів одужали, а 69 — померли від ускладнень.

До слова, з 2 листопада в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

Також в Україні запрацював коронавірусний колл-центр.

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Джерело: Укрінформ