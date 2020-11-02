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    В Україні за добу – понад 6700 нових хворих на Covid-19

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    В Україні за добу – понад 6700 нових хворих на Covid-19

    Кількість хворих на Covid-19 в Україні перевалила за 400 тисяч

    В Україні за минулу добу, 1 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей. Зазначимо, що це на 1205 випадків менше, ніж днем раніше.

    Також відомо, що вчора 2 327 пацієнтів одужали, а 69 — померли від ускладнень.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За весь час епідемії в Україні Covid-199 виявили 402 194 випадків інфікування. З них 163 768 людей одужали, а 7 375 — померли від ускладнень.

    Найбільше хворих за добу виявили у Харківській області (817), Києві (507), Львівській (464) та Чернівецькій (418) областях.

    За добу госпіталізували 801 людину. Лабораторії провели 31 662 досліджень методом ПЛР та 4 925 тестів методом ІФА.

    Як повідомлялось, в Україні за добу 31 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей. 

    До слова, з 2 листопада в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

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