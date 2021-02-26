Коронавірус і освіта: яка ситуація у школах і садочках Києва

У Києві на карантин закриті окремі групи чи класи в деяких школах і садочках

Станом на 26 лютого в Києві працюють усі школи та дитячі садочки. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«На сьогодні в Києві працюють усі школи та дитячі садочки. На карантин закриті окремі групи чи класи в деяких виховних та навчальних закладах», – сказав мер.

Так, на дистанційному навчанні перебувають 196 класів у 103 школах столиці.

«Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 250.Також хворіють 148 педагогів», – повідомив Кличко.

У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 37 груп у 32 садках. Наповненість дітей у садочках – майже 60%.

Як повідомлялося, за минулу добу, 25 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 748 людей. Це на 96 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 24 лютого було 652 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 137076 випадків захворювання на Covid-19.

25 лютого в Києві розпочалася вакцинація медичних працівників проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданої Міністерством охорони здоров’я. За перші півтори години кампанії провакциновано 30 медиків.

Першим вакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. Він зазначив, що почувається добре і має довіру до вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Загалом за першу добу вакцинації від коронавірусу щеплення отримали 90 столичних медпрацівників.