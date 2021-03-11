Як змінилася освіта за пандемічний рік. Очільник Держслужби розказав, як адаптувалися школа й учні

«Прогрес очевидний», – запевняє Роман Гурак

У 2021 році українські вчителі почали ефективніше використовувати цифрові методи навчання. Школи в порівнянні з 2020 роком суттєво просунулися в реалізації змішаної форми навчання. Про це в інтерв’ю Главкому розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

Гурак розповів, що Державна служба якості освіти на початку 2021 року провела моніторингові дослідження щодо підготовки й реалізації навчання в умовах пандемії. Під час дослідження опитували не тільки директорів шкіл, вчителів, а й батьків, дітей і засновників шкіл.

«Якщо ми беремо початок 2020 року й навчання в умовах повного локдауну, то школи, порівнюючи з університетами, не користувалися раніше елементами дистанційного навчання. Заклади вищої освіти були більш підготовленими до впровадження такої форми навчання. Тому навчання в умовах карантину було викликом для системи освіти. Чи впоралися з ним? Бачили, що було дуже багато непорозумінь щодо впровадження змішаного дистанційного навчання. Ми бачили, як спілкувалися учителі з учнями, як організовували онлайн-навчання, які були методики, як давалися домашні завдання тощо. Це був рівень, який не можна назвати досконалим у 2020-му», – пояснив Гурак.

Він зазначив, що на початок 2021 року ситуація змінилася. «Вчителі та школи почали ефективніше використовувати цифрові методи навчання. Це не тільки користування комп’ютерною технікою, а і впровадження різних онлайн-платформ. Ідеться не тільки про Zoom чи Google Teams, а і про онлайн-платформи на сайтах шкіл. На них можна ознайомитися з конкретними завданнями, розкладом занять, побачити, у який спосіб вирішувати завдання», – пояснив він.

За його словами, школи в порівнянні з 2020 року суттєво просунулися в реалізації змішаної форми навчання: «Прогрес очевидний. Окрім того, на допомогу школам була запроваджена онлайн-платформа Всеукраїнська школа онлайн. Вона дала можливість розмістити уроки, методики змішаного навчання, допомогу вчителям у тому, як правильно реалізовувати змішану форму навчання».

Нагадаємо, від 24 лютого в Україні запроваджено адаптивний карантин. Якщо в регіоні встановлюється «червона» зона, то забороняється відвідування шкіл для всіх, крім учнів 1-4 класів. При організації дистанційного навчання школа має діяти в інтересах дитини. Такий процес передбачає регулярне взаємодія вчителів з учнями.