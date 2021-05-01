Коли Московський патріархат звільнить українські лаври? В уряді озвучили строки

Олена Богдан: «Із лаврами державі треба визначатися після завершення договорів оренди»

Наразі українські лаври перебувають у державній власності, але контролює їх церква Московського патріархату, яка є частиною церкви країни-агресора. Повернути їх можна після завершення дії договору оренди. Таку думку висловила в інтерв’ю «Главкому» голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.

«У кожному використанні монастиря є певний термін дії оренди. Потрібно визначатися в кожному конкретному випадку завчасно до завершення дії договору оренди щодо того, хто й на яких умовах користуватиметься цими приміщеннями далі. Це дуже непрості процеси», – розповіла Богдан.

Вона нагадала, що в радянські часи єдиною Церквою, яка могла функціонувати на території України, була Російська Православна Церква. Українська Греко-Католицька Церква й Українська Автокефальна Православна Церква де-факто були заборонені.

«На нашій території був лише екзархат РПЦ в Україні, зокрема й у культових будівлях, які є історичними пам’ятками. Здійснити зворотній процес ‒ це тривалий шлях і завідомо конфліктна ситуація. Такі процеси з легкістю швидко забезпечують в авторитарних суспільствах і значно складніше їх реалізувати у вільній і демократичній країні, якою прагне бути Україна», – розповіла вона.

Також Богдан додала, що країна-агресор використовує релігійну організацію, яка має центр у Москві.

«Намагається використовувати, це однозначно. Але важливо фокусуватися на конкретних вчинках конкретних осіб і реагувати на конкретні вчинки, а не таврувати ворогами всіх, хто служить чи відвідує богослужіння в цій Церкві», – уточнила голова ДЕСС.

Раніше протодиякон РПЦ Андрій Кураєв в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Українській православній церкві не варто боротися за храми, які контролює Московський патріархат. За його словами, треба створити новий порядок денний та нову ікону віри. Зокрема Кураєв радить не чіпати три українські лаври, які контролюються Московським патріархатом.

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