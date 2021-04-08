Візит Патріарха Варфоломія в Україну. Московська церква погрожує наслідками
«Візит Патріарха Варфоломія в Україну недоцільний», – Московська церква
Московський патріархат негативно ставиться до очікуваного візиту Патріарха Варфоломія в Україну та зазначає, що парафіяни перешкоджатимуть цій події. Про це повідомив керуючий справами МП митрополит Антоній (Паканич).
Антоній (Паканич) підкреслив, що візит Патріарха Варфоломія в Україну не потрібний. «Ми від початку говорили про недоцільність цього приїзду. Це пов’язано з бажанням зберегти суспільну стабільність у нашій державі... Де-факто Патріарх Варфоломій особисто несе відповідальність за дестабілізацію і прагнення зруйнувати і знищити Українську Православну Церкву», – сказав він.
Антоній (Паканич) щиро побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.
«Ми проти такого приїзду. І наші парафіяни – прості люди, особливо ті, які постраждали від дій Фанара в Україні, вони вправі висловлювати свою думку, у тому числі, публічно», – сказав митрополит Антоній.
Також у Московській церкві негативно налаштовані на ймовірний приїзд до України Папи Римського, адже це негативно впливате на стосунки з Росією.
«... У Римі дуже цінують тісні взаємини з російською стороною, а такий приїзд, найімовірніше, може перешкодити таким тісним відносинам», – зазначив митрополит Антоній.
Раніше протодиякон РПЦ Андрій Кураєв розповів, якщо візит патріарха Варфоломія в Україну може викликати якісь екстремістські дії з боку Московського патріархату, то це вирок пастирству цієї церкви.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запросив Патріарха Варфоломія в Україну восени минулого року. Він підтвердив свій візит до нашої держави. А у березні цього року прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав Папі Римському Франциску президентське запрошення звершити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.
Зазначимо, патріарх Варфоломій не визнає МП в Україні та юрисдикцію РПЦ над Києвом, а її єпископів називає просто єпископами РПЦ в Україні.
МП виступив проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.
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