Путін розкрив правду: в Україні під назвою УПЦ орудує Російська церква

Президент країни-агресорки спростував міф про існування так званої Української православної церкви

У четвер, 22 квітня, президент Росії Володимир Путін заявив, що керівництво України намагається зруйнувати Російську Православну Церкву в Україні. Про це він заявив під час брифінгу з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Очільник Кремля звинуватив владу України в тому, що та зробила «багато кроків, щоби зруйнувати двосторонні відносини з Росією».

Серед таких кроків Путін назвав: «утиски російської мови в Україні», «спробу зруйнувати Російську Православну Церкву» та «утиски прав росіян та російськомовних».

«Це стосується низки проблем двосторонніх відносин. Це стосується відношення до Російської православної церкви та її руйнування. Тобто спроби її руйнування», – сказав Путін.

Отож російський президент визнав, що в Україні діє Російська церква, яка маскується під УПЦ.

Нагадаємо, ще 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проєкт закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.

Проте церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує цей закон.

Віряни української православної церкви Московського патріархату передали Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенком.

Зазначимо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

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