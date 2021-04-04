Ієромонах, якого покарала Московська церква: УПЦ МП прямує до канонічної ізоляції

Інокентій Підтоптаний пішов з РПЦ в Україні та став кліриком Помісної церкви України

УПЦ МП крок за кроком йде до канонічної ізоляції, не бажаючи визнання доконаного факту постання Помісної Православної Церкви України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній помічник голови інформвідділу Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний, який нещодавно перейшов Помісної церкви та якому недавно заборонила служити Московська церква.

Інокентій Підтоптаний докладно розповів, як його покарала церква Московського патріархату.

«Уже було видано указ про заборону мене у священнослужінні та заборону мені Причащатись Святих Христових Таїнств. Але тут викликає подив декілька речей. По-перше двічі за одну провину не карають, а мене було й заборонено у священнослужінні й заборонено Причащатись, що по суті є відлученням від Церкви. По-друге, я не можу зрозуміти, чому архієрей однієї Церкви забороняє у священнослужінні клірика іншої, якщо він сам відправив цього клірика в «безстрокову відпустку з правом священнослужіння» й надав право самому обирати, у якій єпархії цю відпустку провести?», – сказав він.

Ієромонах зазначив, що 13 березня його прийняли до Переяславсько-Вишневської єпархії ПЦУ, а визначення про заборону митрополитом Онуфрієм було прийнято лише 23 березня, сам указ надруковано та надіслано по електронній пошті 31 березня.

«Найбільше, що турбує в цьому указі, – це формулювання «за ухилення в розкол». ПЦУ визнана вже чотирма Православними Помісними Церквами, а, отже, і всіх їх також в УПЦ МП, певно, вважають розкольниками. Це дуже прикро, адже свідомо чи несвідомо ця релігійна організація сама йде в ізоляцію...Шкода, що УПЦ МП крок за кроком йде до канонічної ізоляції, не бажаючи визнання доконаного факту постання Помісної Православної Церкви України», – пояснив отець Інокентій.

Нагадаємо, колишній помічник голови відділу інформації і зв’язків з громадськістю Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ієромонах Інокентій Підтоптаний у березні приєднався до кліриків Переяславсько-Вишневської єпархії Помісної церкви України. Ця новина спричинила справжній вибух в українському православ’ї.

Несподіванка полягає насамперед тому, що до Помісної церкви приєднався представник українського монастиря, у якому орудує найбільш консервативна й закрита для зовнішнього світу частина РПЦ у нашій державі. 31 березня митрополит Онуфрій заборонив отцю Інокентію в служінні.