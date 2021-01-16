Коли за порушення мовного законодавства накладатимуть штраф? Роз’яснення від мовного омбудсмена

На першому етапі порушення мовного законодавства буде лише попередження і вимога про усунення порушення

Із 16 січня 2021 року кожен громадянин України повинен отримувати послугу або інформацію державною мовою

Із 16 січня не лише сфера обслуговування має перейти на українську мову. Державною мають бути всі інструкції та цінники в магазинах. Інакше – штраф, в інтерв’ю «Главкому» повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Кремінь підкреслив, що на першому етапі порушення мовного законодавства буде лише попередження і вимога про усунення порушення. На другому етапі, якщо протягом року трапляються повторні порушення, накладатимуть штраф. Знову ж таки, після встановлення факту та попередження. Штрафи діятимуть із 2022 року.

Кремінь нагадав, що за виконанням мовного законодавства слідкуватимуть представники уповноваженого. Наразі їх 33, а має бути 50. «Ми би хотіли мати вже 2022 року в кожній області по одному представнику. Ми сьогодні маємо представників уповноваженого, які відповідають за взаємодію з органами державної влади і місцевого самоврядування, за взаємодію з гуманітарним блоком. У регіонах ще ніде нема наших представників. Спочатку будуть представники, скажімо, у Західній, Центральній, Південній, Північній, Східній. А потім вже на другому етапі в кожній з областей», – розповів мовний омбудсмен.

Кремінь також додав, що усі законопроєкти, якими хочуть скасувати штрафи за відмову бізнесу від української мови, не мають перспектив.

«Питання не в скасуванні штрафів, а в тому, що завдання народних депутатів України, крім усього іншого, створювати кращі умови для оновлення законодавчої бази і для кращої імплементації. Тому я би просив народних депутатів, які продукують подібні документи, все-таки допомогти імплементації мовного закону. А це означає, що треба разом із нами вимагати від Міністерства культури державної програми, безкоштовних курсів і покращення умов для реалізації державної мовної політики», – розповів він.

Нагадаємо, народний депутат з фракції «Слуга народу» Максим Бужанський з однопартійцями зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про скасування відповідальності для бізнесу, що відмовляється обслуговувати населення українською мовою.

А міністерка юстиції часів Януковича Олена Лукаш склала алгоритм як обійти нові правила. Зокрема вона пропонує притягувати до відповідальності активних громадян, які наполягатимуть на виконанні мовного законодавства у сфері послуг. Цю «інструкцію» поширюють проросійські ЗМІ.

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