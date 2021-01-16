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    Думки вголос

    Найпростіший спосіб почати вживати державну мову – це використовувати її у сфері обслуговування

    • Вахтанг Кіпіані

      Журналіст

    • Розсилка
    Найпростіший спосіб почати вживати державну мову – це використовувати її у сфері обслуговування

    Візьміть собі за правило – говорити українською з незнайомими. А потім і знайомі підтягнуться

    Як людина, котра вже в дорослому віці перейшла на українську (і це відбулося в місті, де цією мовою публічно говорили тоді 5% людей, а може й менше), запевняю, що найпростіший спосіб взагалі почати вживати державну мову – це якраз використовувати її у сфері обслуговування (привіт сьогоднішньому дню).

    Бо справді важко зненацька почати спілкуватись іншою мовою з мамою, татом, друзями дитинства, колегами по роботі, якщо кілька десятків років ти цього не робив. А от у маршрутці, кафе, ресторані, магазині це можна почати хоч зараз. Це елементарно, нікому не треба нічого пояснювати.

    Просто почніть, хто ще ні. І візьміть собі за правило – говорити українською з незнайомими. А потім і знайомі підтягнуться.

    Як казав Іван Якович – «Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить».

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    Джерело: блог Вахтанга Кіпіані

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: мова українська мова
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