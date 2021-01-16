Найпростіший спосіб почати вживати державну мову – це використовувати її у сфері обслуговування

Візьміть собі за правило – говорити українською з незнайомими. А потім і знайомі підтягнуться

Як людина, котра вже в дорослому віці перейшла на українську (і це відбулося в місті, де цією мовою публічно говорили тоді 5% людей, а може й менше), запевняю, що найпростіший спосіб взагалі почати вживати державну мову – це якраз використовувати її у сфері обслуговування (привіт сьогоднішньому дню).

Бо справді важко зненацька почати спілкуватись іншою мовою з мамою, татом, друзями дитинства, колегами по роботі, якщо кілька десятків років ти цього не робив. А от у маршрутці, кафе, ресторані, магазині це можна почати хоч зараз. Це елементарно, нікому не треба нічого пояснювати.

Просто почніть, хто ще ні. І візьміть собі за правило – говорити українською з незнайомими. А потім і знайомі підтягнуться.

Як казав Іван Якович – «Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод. Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить».

Джерело: блог Вахтанга Кіпіані

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