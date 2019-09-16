Колишній італійський прем’єр хоче створити нову політичну силу



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Маттео Ренці раніше очолював уряд Італії

Нова партія отримає назву «Італія, яка говорить так»

Італійський політик Маттео Ренці, який очолював уряд країни із лютого 2014 року по грудень 2016 року, має наміри вийти із складу Демократичної партії і створити власну політичну силу. Про це пише ресурс EU Observer.

Мова йде про «цивілізоване розлучення» за згодою сторін. Нова політична сила отримає назву «Італія, яка говорить так!» (L’Italia del Si).

Проте, не всі члени Демократичної партії готові до такого кроку. Так, Даріо Франческіні, який очолює міністерство культури, закликав Матео Ренці не йти на розрив, який ослабить партію.

Демократична партія нещодавно сформувала новий коаліційний уряд із політичною силою Рух пяти зірок, який вберіг Італію від дострокових виборів після виходу із правлячої коаліції Ліги півночі. Нагадаємо, наприкінці серпня президент Італії Серджіо Маттарелла запросив Джузеппе Конте сформувати новий коаліційний уряд за участі Руху п’яти зірок і Демократичної партії.

5 вересня новий уряд Італії склав присягу. До нового уряду Італії входять прем'єрміністр і 21 міністр, 10 з них представляють популістську партію «Рух 5 зірок», яка була присутня і в попередній правлячій коаліції, 9 - Демократичну партію, що раніше перебувала в опозиції.