В Італії погодили новий уряд



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Джузеппе Конте залишається прем'єрміністром Італії

Італія уникне дочасних виборів

В Італії колишні політичні опоненти «Демократична партія» та «Рух 5 зірок» остаточно погодили формування коаліції, таким чином країна уникне дочасних виборів.

Про це пише BBC.

«Члени популістського руху п'яти зірок проголосували за підтримку формування уряду з лівоцентристами, припинивши політичну кризу в Італії», - йдеться у повідомленні.

Двоє колишніх супротивників Демократи та «Рух 5 зірок» погодили проєкт угоди, після того, як лідер партії Ліга Маттео Сальвіні вивів свою партію з коаліції, сподіваючись на дочасні вибори.

Підсумки онлайн-голосування членів партії «Рух п'яти зірок» означають, що Італія тепер уникне нових виборів. Професор права Джузеппе Конте залишається прем'єрміністром.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Італії Серджіо Маттарелла запросив Джузеппе Конте сформувати новий коаліційний уряд за участі Руху п’яти зірок і Демократичної партії.