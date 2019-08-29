Джузеппе Конте отримав мандат на формування нового уряду Італії



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Джузеппе Конте сформує новий коаліційний уряд Італії Фото: Wikimedia commons

Ринок позитивно відреагував на можливість появи уряду Руху 5 зірок і Демократичної партії

Президент Італії Серджіо Маттарелла запросив Джузеппе Конте сформувати новий коаліційний уряд за участі Руху п’яти зірок і Демократичної партії. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Зі свого боку Конте пообіцяв повернутися за декілька днів із пропозиціями щодо осіб, які займуть посади міністрів. Окрім того колишній академік, який із червня 2018 року очолює італійський уряд, заявив про те, що пріоритетом його роботи буде формування бюджету на 2020 рік.

Раніше в рамках коаліційних переговорів Рух п’яти зірок і Демократична партія погодилися щодо необхідності звернутися до Брюсселю щодо гнучкості дефіциту бюджету Італії на 2020 рік. ЄС неодноразово вимагав від Риму, щоб дефіцит італійського бюджету був не більше показника в 2% ВВП.

До цього очільник Ліги Півночі Матео Сальвіні, який хотів сформувати альтернативний уряд після розриву із Рухом п’яти зірок, обіцяв скорочення податків в бюджеті на наступний рік, що негативно позначилося б на дефіциті і відносинах із ЄС. Проте ринок відреагував позитивно на останню заяву Джузеппе Конте, вважаючи що новий уряд за участю Руху п’яти зірок і Демократичної партії сприятиме більш поміркованій економічній політиці.