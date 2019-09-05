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    У світі

    Новий уряд Італії склав присягу

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    Церемонія відбулася в четвер вранці в палаці Квірінале в Римі - Новий уряд Італії склав присягу
    Церемонія відбулася в четвер вранці в палаці Квірінале в Римі
    Фото: АР

    У складі уряду не буде міністрів від правої партії «Ліга» та її лідера Маттео Сальвіні, який обіймав пост глави МВС

    Новий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте 5 вересня склав присягу.

    Про це повідомляє ANSA.

    Церемонія відбулася в четвер вранці в палаці Квірінале в Римі за присутності президента Італії Серджо Маттарелли.

    До нового уряду Італії входять прем'єр-міністр і 21 міністр, 10 з них представляють популістську партію «Рух 5 зірок», яка була присутня і в попередній правлячій коаліції, 9 - Демократичну партію, що раніше перебувала в опозиції.

    Посаду міністра закордонних справ у новому кабінеті обійняв лідер «Руху 5 зірок» Луїджі Ді Майо. У попередньому уряді він обіймав посади віцепрем'єра і глави міністерства праці та економічного розвитку.

    У складі уряду не буде міністрів від правої партії «Ліга» та її лідера Маттео Сальвіні, який обіймав пост глави МВС.

    Наступного вівторка в Сенаті відбудеться голосування за довіру новому уряду.

    Нагадаємо, наприкінці серпня президент Італії Серджіо Маттарелла запросив Джузеппе Конте сформувати новий коаліційний уряд за участі «Руху 5 зірок» і Демократичної партії.

    Джерело: Європейська правда

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