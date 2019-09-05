Новий уряд Італії склав присягу



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Церемонія відбулася в четвер вранці в палаці Квірінале в Римі Фото: АР

У складі уряду не буде міністрів від правої партії «Ліга» та її лідера Маттео Сальвіні, який обіймав пост глави МВС

Новий уряд Італії на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте 5 вересня склав присягу.

Про це повідомляє ANSA.

Церемонія відбулася в четвер вранці в палаці Квірінале в Римі за присутності президента Італії Серджо Маттарелли.

До нового уряду Італії входять прем'єр-міністр і 21 міністр, 10 з них представляють популістську партію «Рух 5 зірок», яка була присутня і в попередній правлячій коаліції, 9 - Демократичну партію, що раніше перебувала в опозиції.

Посаду міністра закордонних справ у новому кабінеті обійняв лідер «Руху 5 зірок» Луїджі Ді Майо. У попередньому уряді він обіймав посади віцепрем'єра і глави міністерства праці та економічного розвитку.

У складі уряду не буде міністрів від правої партії «Ліга» та її лідера Маттео Сальвіні, який обіймав пост глави МВС.

Наступного вівторка в Сенаті відбудеться голосування за довіру новому уряду.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Італії Серджіо Маттарелла запросив Джузеппе Конте сформувати новий коаліційний уряд за участі «Руху 5 зірок» і Демократичної партії.

Джерело: Європейська правда