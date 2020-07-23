Слідчого Корецького звільнили з ДБР документ



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Начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У наказі йдеться, що начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР звільнили «у зв’язку із скороченням посади»

Керівництво Державного бюро розслідувань звільнило керівника слідчої групи Олега Корецького «у зв’язку із скороченням посади». Про це сам Корецький розповів «Главкому» та показав фото наказу за підписом в.о. директора, полковника ДБР Олександра Соколова.

Нещодавно у ДБР заявили, що керівник слідчої групи Олег Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Корецький заявив, що його постараються звільнити з ДБР.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Олег Корецький також розповів, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова має вплив на ДБР і на свою харківську команду.

Також «Главком» повідомляв, що слідчий ДБР Корецький заявляє про безперспективність справ по Порошенку. Зокрема, підписав постанову про закриття кримінального провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка, яке стосувалось продажу ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському».

Напередодні «Главком» повідомляв, що начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олег Корецький написав заяву до Директора НАБУ Артема Ситника про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим.