Троє поліцейських та курсант академії жорстоко побили оператора майнінг-ферми



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Працівники поліції побили чоловіка під час обшуку

ДБР проводить розслідування

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру у перевищенні влади трьом поліцейським та курсанту академії. Про це повідомила пресслужба ДБР.

«Начальника відділення, оперуповноваженого та начальника сектору кримінальної поліції одного з відділів поліції ГУНП в Миколаївській області, а також курсанта Національної академії внутрішніх справ, який був направлений до даного відділу поліції для забезпечення публічної безпеки і порядку, підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством ( ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні

Згідно з повідомленням, слідством встановлено, що у березні 2020 року правоохоронці під час обшуку у рамках кримінального провадження за фактом викрадення електричної енергії виявили та вилучили обладнання для майнінгу криптовалют «Asic Bitmain Antminer» у кількості 544 штуки та незаконно встановлений трансформатор. Потім, 21 квітня 2020 року поліцейські провели обшуки у громадянина, який за версією слідства був причетний до злочину та адміністрував вказане обладнання. Після обшуку потерпілий був доставлений до відділення поліції, де його побили.

Також слідчі ДБР встановили, що працівники поліції незаконного відчужили вилучене обладнання для майнінгу. За даним фактом розпочато досудове розслідування та у ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання інспектора Миколаївської поліції слідчі виявили та вилучили вказане обладнання.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях здійснює прокуратура Миколаївської області. Оперативний супровід – Миколаївське Управління ДВБ Нацполіції України.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 26 травня Голосіївський районний суд Києва заарештував оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції Управління Нацполіції в Київській області за підозрою в зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка.