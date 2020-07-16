ДБР показало «фокус Бабченка». Зникнення заступника мера Черкас виявилось інсценованим



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Силовики імітували вбивство заступника мера Черкас, аби затримати замовника злочину

Правоохоронці затримали депутата черкаської міськради, який замовив вбивство Ботнара

Правоохоронці попередили спробу замовного вбивства заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара. У зв'язку з даною справою затримали депутата черкаської міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, депутат черкаської міськради замовив вбивство Ботнара з-за особистого конфлікту на тлі розподілу сфер впливу.

«Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства і заплатив йому завдаток. У ході спільної багатоходової спецоперації правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови і після передачі грошей, в якості оплати за злочин, затримали її організатора в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України», - повідомили в ГБР.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому депутату про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 год. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Також йому готують обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Затриманому загрожує тюремний термін від 10 до 15 років.

Нагадаємо, сьогодні міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив про зникнення свого заступника. Мер міста розповів, що вранці Ботнара не виявили на робочому місці, а на зв'язок він востаннє виходив ввечері 15 липня.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара. Відомості про інцидент внесли до єдиного реєстру за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне убивство.

Нагадаємо, 29 травня 2018 року стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Тоді повідомлялося, що від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої. Згодом стало відомо, що так зване вбивство Бабченка виявилось спецоперацією СБУ.



