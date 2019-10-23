Колишній посібник бойовиків надав свідчення про злочини «ЛНР»



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Співробітники СБУ провели перевірку і встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів

Служба безпеки вивела на підконтрольну Україні територію колишнього бойовика незаконних збройних формувань, який надав органам слідства та оперативним підрозділам інформацію про діяльність силового блоку терористичної організації «ЛНР».

Про це 23 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники встановили, що у 2017 році мешканець Луганська через фінансові труднощі вступив до танкового підрозділу так званої «4-ї ОМБр 2 АК «Народної міліції ЛНР». Не отримавши обіцяних грошей і розчарувавшись у фейкових ідеях «молодої республіки», він невдовзі покинув бойовиків. Чоловік певний час залишався на тимчасово окупованій території», - заявили в СБУ.

Згодом, як повідомляється, колишній бойовик виявив готовність залишити ОРЛО та надати українським правоохоронцям свідчення про злочинну діяльність окупантів на території України та наявність російської військової техніки.

«Співробітники СБУ провели перевірку і встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів. Він також надав слідству важливу інформацію про російську агресію проти нашої держави. За рішенням суду, колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України», - заявили в СБУ.

В Службі безпеки нагадали, що особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях немає складу іншого злочину, звільняється від кримінальної відповідальності.

До слова, в Луганській області оголошено у розшук уродженця м. Стаханова, який підозрюється у діяльності терористичної організації «ЛНР».