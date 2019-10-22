Прокуратура оголосила в розшук учасника збройного угруповання «ЛНР»



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Чоловік виконує вказівки та здійснює заходи, встановлені злочинним планом організаторів так званої «ЛНР»

В Луганській області оголошено у розшук особу, яка підозрюється у діяльності терористичної організації «ЛНР».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здобуто достатньо доказів для заочного повідомлення уродженцю м. Стаханова (натепер м. Кадіївка) про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 110 (вчинення дій, спрямованих на незаконну зміну меж території та державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб) КК України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за матеріалами слідства, з жовтня 2014 року вказана особа бере участь у збройному спротиві силам та засобам АТО/ООС на лінії зіткнення в районі населених пунктів Новотошківське та Троїцьке Попаснянського району та сприяє діяльності окупаційної адміністрації РФ.

Крім того, у структурному підрозділі «народної міліції «ЛНР» громадянин добровільно обійняв посаду так званого «заступника командира 6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова». Чоловік виконує вказівки та здійснює заходи, встановлені злочинним планом організаторів так званої «ЛНР».

Також оскільки учасник силового блоку збройного угруповання переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено у розшук.

«На даний час за погодженням прокурора слідчими СБУ направлено до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про дозвіл на затримання з метою приводу. Санкцією ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 110 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої», – додали в прокуратурі.