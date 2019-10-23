СБУ викрила багатомільйонну схему фінансування терористів «ДНР»



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На складах у Київській та Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп’ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій Фото: СБУ

Протягом 2018-2019 років фігуранти справи здійснили незаконне постачання товарів на загальну суму майже 30 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила багатомільйонну схему фінансування терористів так званої «ДНР» через незаконну реалізацію промислової продукції з тимчасово окупованої території Донецької області.

Про це 23 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

«Для здійснення оборудки представники вітчизняної комерційної структури зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю в Києві та «дзеркальну» фірму у тимчасово окупованому Донецьку. На потужностях підприємств, які знаходяться на території ОРДЛО, виготовляли частини та деталі гірничошахтного устаткування. Через тимчасово непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону гірниче обладнання перевозили до РФ, а звідти за підробленими документами переміщували в Україну», - розповіли в СБУ.

Потім, як зазначається, в одному з цехів на Дніпропетровщині із комплектуючих зі зміненим маркуванням збирали устаткування для реалізації українським підприємствам.

За даними СБУ, протягом 2018-2019 років фігуранти справи здійснили незаконне постачання товарів на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Частину отриманих коштів зловмисники через свою філію, розташовану у тимчасово окупованому Донецьку, направляли на сплату податків так званої «ДНР».

«Під час санкціонованих слідчих дій в офісах і на складах у Київській та Дніпропетровській областях виявлено гірниче обладнання, комп’ютерну техніку, документи та інші докази незаконних дій. Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру», - заявили в СБУ.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.