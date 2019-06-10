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    Суспільство

    У Зеленського кажуть, що Апаршин має конкурентів в Адміністрації президента

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    Апаршин був радником з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського під час виборів президента - У Зеленського кажуть, що Апаршин має конкурентів в Адміністрації президента
    Апаршин був радником з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського під час виборів президента

    Апаршин не єдина кандидатура на посаду керівника «оборонного департаменту» і скоро ми сподіваємося мати це рішення, - прес-секретар Зеленського

    Радник президента Володимира Зеленського з питань оборони та безпеки Іван Апаршин поки що є лише одним із кандидатом на посаду керівника «оборонного департаменту» в Адміністрації президента.

    Про це повідомила під час брифінгу прес-секретар Зеленського Юлія Мендель.

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    «Пан Апаршин є серед кандидатур, які розглядаються, тому що має бути людина, яка буде відповідальна за оборонні і військові питання в Адміністрації президента. Але це не єдина кандидатура і скоро ми сподіваємося мати це рішення», - сказала вона.

    Нагадаємо, Апаршин був радником з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського під час виборів президента.

    У лютому під час першого туру президентських виборів кандидат Анатолій Гриценко заявляв, що у випадку своєї перемоги на виборах призначить міністром оборони Івана Апаршина.

    Гриценко у понеділок заявив, що Апаршин очолить «оборонний департамент» в Адміністрації глави держави.

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