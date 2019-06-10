У Зеленського кажуть, що Апаршин має конкурентів в Адміністрації президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Апаршин був радником з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського під час виборів президента

Апаршин не єдина кандидатура на посаду керівника «оборонного департаменту» і скоро ми сподіваємося мати це рішення, - прес-секретар Зеленського

Радник президента Володимира Зеленського з питань оборони та безпеки Іван Апаршин поки що є лише одним із кандидатом на посаду керівника «оборонного департаменту» в Адміністрації президента.

Про це повідомила під час брифінгу прес-секретар Зеленського Юлія Мендель.

«Пан Апаршин є серед кандидатур, які розглядаються, тому що має бути людина, яка буде відповідальна за оборонні і військові питання в Адміністрації президента. Але це не єдина кандидатура і скоро ми сподіваємося мати це рішення», - сказала вона.

Нагадаємо, Апаршин був радником з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського під час виборів президента.

У лютому під час першого туру президентських виборів кандидат Анатолій Гриценко заявляв, що у випадку своєї перемоги на виборах призначить міністром оборони Івана Апаршина.

Гриценко у понеділок заявив, що Апаршин очолить «оборонний департамент» в Адміністрації глави держави.