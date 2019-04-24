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    Політика

    Радник Зеленського Апаршин проти зустрічі з Путіним сам на сам

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    Іван Апаршин,&nbsp;<span>консультант у сфері оборони у команді Володимир Зеленського</span> - Радник Зеленського Апаршин проти зустрічі з Путіним сам на сам
    Іван Апаршин, консультант у сфері оборони у команді Володимир Зеленського

    Іван Апаршин також проти прямих переговорів з представниками «ДНР/ЛНР»

    Радник Володимира Зеленського з питань оборони Іван Апаршин заявив, що він не радить новообраному президенту зустрічатись з Володимиром Путіним сам на сам. 

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    «Я б не радив президенту Україну зустрічатись сьогодні у такому форматі (прямі перемовини – Ред.)… Це програшний варіант», - сказав він в ефірі телеканалу ZIK.

    На його думку, будь-які перемовини з очільником Кремля повинні відбуватися в присутності представників США та Великобританії.

    «Перед тим як буде сформована якась загальна позиція і далі це перемовини в присутності цих країн (західних держав – Ред.). Сам на сам це безперспективно», - повторив Апаршин.

    Свою позицію він пояснив тим, що не вірить, що Путін буде щось гарантувати. «Я не вірю йому. Я вірю лише тоді, коли в цьому форматі будуть залучені потужні країни, з якими він просто гратися не зможе», - сказав експерт.  

    Також Апаршин категорично проти прямих переговорів з лідерами терористів на Донбасі.

    «Не дай Боже, хтось запропонує новому президенту, в тому числі, сісти за стіл переговорів з цими т.зв. «республіками ДНР/ЛНР». Я в принципі не допускаю того, що Україна може допустити того, щоб розмовляти з цими людьми», - заявив радник Зеленського.

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