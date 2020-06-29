МЗС радить українцям бути готовими до повномасштабного вторгнення армії Путіна



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У російських навчаннях «Кавказ-2020» візьме участь понад 100 тисяч військових Фото: ТАСС

У МЗС назвали можливі причини для російської агресії

Українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу російських військ на Україну. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, зазначивши, що будь-які російські військові навчання поблизу кордону можуть перерости в бойові дії, передає «Інтерфакс-Україна».

Боднар зазначив, що військові експерти та аналітики не виключають військовий наступ Збройних сил РФ на Україну для досягнення політичних або економічних цілей.

«Досить часто переводяться у підвищену бойову готовність російські окупаційні сили на території окупованого Донбасу. Будь-які навчання можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій, тому ризик, однозначно, зростає, і, звичайно, військові це бачать», - зазначив заступник глави МЗС.

Причинами такого повномасштабного наступу може бути як внутрішня нестабільність в Росії, зокрема через невдоволення результатами голосування за зміни до Конституції, так і питання поставки води в окупований Крим.

Як повідомляла розвідка, у російських навчаннях «Кавказ-2020» візьме участь понад 100 тисяч військових.

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що нападом на Україну Росія розв’язала глобальну війну проти Заходу. Росія не йде на пряму конфронтацію, але почала війну в самому серці Європи і веде агресивну політику проти інших пострадянських країн, зокрема проти Балтійських, які входять в НАТО.

Раніше генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині». Російська Федерація у вересні проведе військові навчання «Кавказ-2020», під час яких цілком ймовірний сценарій, коли Кремль може оголосити гуманітарну катастрофу в Криму через брак води і захопити «дамбу на Херсонщині».

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