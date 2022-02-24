Колишнього заступника міністра посадили на 10 років

Гримчака засудили на 10 років і наділи наручники

Ексзаступника міністра було взято під варту у залі суду

Вищий антикорупційний суд 23 лютого визнав винним колишнього заступника глави Міністерства тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака у вимаганні $1,1 млн хабара та підбурюванні низки осіб до вчинення злочинів та засудив його до 10 років тримання під вартою та конфіскації всього майна. Про це повідомляє пресслужба САП.

«23 лютого 2022 року колегією суддів Вищого антикорупційного суду оголошено обвинувальний вирок колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій», – йдеться в повідомленні.

Розглянувши матеріали кримінального провадження та заслухавши доводи сторін, суд визнав вказану особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 («шахрайство»); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 («підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище») Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також суд змінив вказаній особі запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Ексзаступника міністра було взято під варту у залі суду.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов прокурора САП про стягнення з вказаної особи майже 980 тис. гривень майнової шкоди. Разом з тим, судом додатково стягнуто з ексзаступника міністра ще 200 тис. гривень судових витрат.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника 14 серпня 2019 року за підозрою у вимаганні $1 млн хабаря за вплив на суддів і чиновників Міністерства культури. Затримання відбувалося «на гарячому» – під час нібито отримання Гримчаком частини хабаря. Разом з ним затримали його помічника.