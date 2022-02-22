Здав Крим Росії. Колишній депутат отримав 10 років тюрми

Ексдепутат Каракулькін брав участь у незаконних засіданнях кримського парламенту, висловлюючи підтримку відторгнення пів острову Крим від України на користь Росії

Андрія Каракулькіна визнано винним у державній зраді

Дніпровський районний суд Києва заочно визнав винним депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання Андрія Каракулькіна у державній зраді і призначив 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 4 лютого.

Протягом березня-квітня 2014 року Каракулькін брав участь у голосуванні за постанови «О проведении общекрымского референдума», «О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя», «О независимости Крыма», «О правопреемстве Республики Крым».

Крім цього, обвинувачений взяв участь на позачерговому засіданні незаконно створеного органу «Государственный Совет Республики Крым», чим забезпечив його функціонування, де проголосував за прийняття незаконного рішення «Конституцию Республики Крым».

На думку слідства, створення та діяльність на території України представницького органу іноземної держави, у якому працював Андрій Каракулькін, призвели до зміни меж території України, втрати адміністративно-територіальної одиниці України, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим.

У суді захисник Каракулькіна зауважив, що не мав можливості зв’язатися з клієнтом і з’ясувати в нього правову позицію щодо висунутого обвинувачення. Додав, що вину ексдепутата не доведено і просив суд його виправдати.

Разом з тим, суд вважає доведеним в межах висунутого обвинувачення те, що депутат Верховної Ради Криму Андрій Каракулькін брав участь у незаконних засіданнях кримського парламенту, висловлюючи підтримку відторгнення півострову Крим від України на користь Росії.

У вироку зазначено, що початок терміну відбування покарання Каракулькіну варто рахувати з дня його затримання.

Як повідомляв «Главком», днями у державній зраді було визнано депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим VI скликання Анатолія Авідзбу.

Наприкінці 2021 року Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу («Державна зрада») щодо скандально відомого позафракційного народного депутата України Євгена Шевченка. Йому нібито інкримінують створення «русского мира».

У 2021 році секретар РНБО Олексій Данілов розповів на брифінгу про стан розслідування справ за статтею про державну зраду.

«Ми розглядали питання, яке стосується стану розслідування справ по 111-й статті Кримінального кодексу України – державна зрада... З 2014 року було всього 1,6 тис. справ по цій статті, 400 людей наразі по цій статті у розшуку. Великій кількості осіб уже було пред'явлено обвинувачення, і в судах перебуває велика кількість справ», – сказав він.