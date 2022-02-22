Суд у Гаазі: «Нафтогаз» вимагає від Росії $10 мільярдів

очікує, що арбітражне рішення буде прийнято на початку наступного року

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко очікує, що арбітражне рішення буде прийнято на початку наступного року

У Гаазі почалися cлухання справи про втрачені активи компанії через російську окупацію

Компанія «Нафтогаз України» через Арбітражний трибунал в Гаазі вимагає від Росії $10 мільярдів компенсації за втрачені внаслідок окупації Криму активи, суд почав слухання у справі. Про це повідомив голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Росія незаконно присвоїла український Крим і вже вісім років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії «Нафтогаз». Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати», – пише він.

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз» вимагає компенсації завданих збитків у понад $10 млрд, включаючи відсотки.

«Відповідну оцінку збитків у суді представляють авторитетні міжнародні експерти. Роботу над визначенням і обґрунтуванням їх суми ми почали ще у 2015 році», – зазначив Вітренко.

«Ми очікуємо, що Арбітражне рішення, слухання по якому розпочалися сьогодні, буде прийнято на початку наступного року. Оскільки це надзвичайно складний процес, що вимагає нетривіальних аргументів, як юридичних, так і економічних, щодо кожного активу», – додав він.

Зазначається, що Росія на першому етапі відмовилася брати участь в арбітражі. «Вже після винесення арбітражного рішення на користь «Нафтогазу», яким Росію було визнано винною за експропріацію наших активів, вона змінила свою позицію і стала брати участь в арбітражі. Але наполягала на зміні процесуального графіка, щоб мати можливість донести свою позицію. Такі процесуальні диверсії теж вплинули на тривалість розгляду справи», – пояснив він.

Очікується, що рішення буде ухвалено на початку наступного року.

До слова, колишній очільник компанії Андрій Коболєв, проти якого відкрита справа, заявив про катастрофу в «Нафтогазі».