Громадянин Марокко в Instagram закликав розбомбити синагогу в Дніпрі. Суд виніс вирок

Іноземця судили за публічні заклики до вчинення терористичного акту

Бабушкінський районний суд Дніпропетровська визнав винним громадянина Марокко в публічних закликах до вчинення терористичного акту і призначив три роки обмеження волі із забороною на рік вести блог в інтернеті. Водночас суд змінив основне покарання і дав два роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 17 лютого.

12 травня минулого року обвинувачений, перебуваючи біля синагоги «Золота Роза» та культурно-ділового центру «Менора» на вулиці Шолом Алейхема, 4 у Дніпрі, висловив арабською мовою через Instagram Stories заклик до вчинення терористичного акту. У перекладі на українську мову це звучало так: «Мир вам, браття. Ваше свято благословенне!.. Ви усі повинні жити сто років. Щодо цього замку. Зараз наближаємось до цього замку.. бомбити його сто тридцятьма повітряними ракетами (вказуючи на будівлю синагоги «Золота Роза»). Зробимо їм бомбардування. Хто зі мною згоден, приходьте».

У суді іноземець визнав вину, але відмовився давати свідчення. На запитання учасників процесу повідомив, що він дійсно вчинив цей злочин при обставинах, викладених в обвинуваченні, про що він щиро кається.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила: автор допису закликав до руйнування (знищення) будівлі синагоги шляхом застосування авіаційного удару.

Окремо обвинувачений заплатить 3,7 тис. грн за проведення експертиз. Також у нього вилучили мобільний телефон Huawei Y7, який буде передано в дохід держави.

Нагадаємо, нещодавно компанію Facebook звинуватили в розпалюванні релігійної ненависті в Індії через сервіси і соцмережі.

Раніше стало відомо, що засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.

До слова, Facebook платитиме французьким ЗМІ за новини.