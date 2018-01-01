Коломойський хоче відсудити у України $5,5 млрд

Усні слухання у арбітражі призначені на 19 лютого - 2 березня 2018 року.

Претензії міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів. Про це йдеться в оприлюднених Міністерством юстиції матеріалах в системі закупівель Prozorro, передає «Інтерфакс-Україна». У вересні 2017 року у проспекті євробондів України зазначалося, що претензії міноритаріїв згідно з



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Ігор Коломойський

Усні слухання у арбітражі призначені на 19 лютого - 2 березня 2018 року.

Претензії міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта» до України збільшилися до 5,439 мільярда доларів. Про це йдеться в оприлюднених Міністерством юстиції матеріалах в системі закупівель Prozorro, передає «Інтерфакс-Україна».

У вересні 2017 року у проспекті євробондів України зазначалося, що претензії міноритаріїв згідно з поданим до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма позовом до України становлять 4,7 млрд доларів.

Згідно з документом, усні слухання у арбітражі призначені на 19 лютого - 2 березня 2018 року.

Як повідомлялося, міноритарні акціонери ПАТ «Укрнафта» (кіпрські Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, які належать групі Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова) у червні 2015 року подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна.

Станом на літо 2016 року сума позову складалася з: 2,063 млрд доларів, які міноритарії «Укрнафти» вимагають в рахунок втрати дивідендів; 932 млн доларів міноритарії вимагають в рахунок штрафних санкцій; 1,679 млрд доларів в рахунок втрати вартості акцій.

Кіпрські офшори Коломойського і Боголюбова стверджують, що, на їхню думку, існують чотири основні причини для позову до України:

1) Експропріація газу, видобутого «Укрнафтою» або покупка такого газу за заниженими цінами з боку НАК «Нафтогаз України» протягом декількох років;

2) Зміна корпоративної структури ПАТ «Укрнафта» в результаті зміни кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів з 60% до 50%;

3) Відсторонення осіб, призначених інвесторами, від управління «Укрнафтою»;

4) Збільшення рентної плати за використання надр.

Юридичними підставами для позову кіпрські компанії називають порушення державою Україна своїх міжнародно-правових зобов'язань перед інвесторами, які є наслідком Енергетичної хартії.

НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти», групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.