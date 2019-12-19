Коломойський очолить Наглядову раду телеканалу «1+1»



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Олександр Ткаченко залишається почесним президентом «1+1 медіа»

Олігарх Ігор Коломойський, як головний акціонер групи «1+1 медіа» очолить Наглядову раду телеканалу «1+1».

Про це повідомляє пресслужба «1+1 Media».

Крім того, головою правління та гендиректором «1+1 медіа» призначили директора напрямку платного телебачення та виконавчого директора медіагрупи Ярослава Пахольчука.

Нинішній народний депутат від «Слуги Народу» та ексгендиректор «1+1» Олександр Ткаченко залишається почесним президентом «1+1 медіа».

«До поточного складу колегіального органу — Правління «1+1 медіа», який було обрано та оголошено у серпні цього року, у якості незалежного члена відтепер входить комерційний директор ТОВ «Глобал Медіа Груп» Валерій Варениця», — зазначили у пресслужбі.