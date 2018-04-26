Коломойський знову «рветься» у нафтовидобуток, - експерт

Як стверджує Куюн, тільки у 2015 році підконтрольний «Привату» менеджмент вивів з «Укрнафти» близько 15 млрд грн

Рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду може повернути контроль над «Укрнафтою» Ігорю Коломойському, незважаючи на те, що державі належить більш 50% акцій компанії. Про це заявив директор ТОВ «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн, коментуючи очікуване на цьому тижні судове рішення. За словами експерта,



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Фото: УНІАН

Як стверджує Куюн, тільки у 2015 році підконтрольний «Привату» менеджмент вивів з «Укрнафти» близько 15 млрд грн

Рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду може повернути контроль над «Укрнафтою» Ігорю Коломойському, незважаючи на те, що державі належить більш 50% акцій компанії. Про це заявив директор ТОВ «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн, коментуючи очікуване на цьому тижні судове рішення.

За словами експерта, природний газ, що видобувається «Укрнафтою», з 2010 року направляється на контрольований групою «Приват» «Дніпроазот» за заниженою на 20-50% ціною.

Він також підрахував, що тільки в 2017 році недоотриманий дохід «Укрнафти» внаслідок реалізації цієї схеми склав 1,5-2,0 млрд гривень. Як стверджує Куюн, тільки у 2015 році підконтрольний «Привату» менеджмент вивів з «Укрнафти» близько 15 млрд гривень.

Експерт зазначає, що за період, протягом якого Коломойський призначав менеджмент «Укрнафти», рівень видобутку нафти компанією знизився в 2,1 рази. Вихід із ситуації директор «А-95» бачить у призначенні професійного і незалежного менеджера і введення до складу правління компанії представників НАК «Нафтогаз України».