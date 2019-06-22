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    Зеленський звільнив в запас колишнього заступника голови СБУ

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    Зеленський звільнив в запас колишнього заступника голови СБУ

    Олег Фролов працював в органах безпеки з 1993 року

    Президент Володимир Зеленський звільнив з військової служби у запас ексзаступника голови СБУ Олега Фролова.

    Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

    «Звільнити генерал-полковника Фролова Олега Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку з проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу», – йдеться у документі. 

    Олег Фролов працював в органах безпеки з 1993 року. З 2007 по 2010 рік він був заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. У 2011-му його призначають першим заступником голови Державної служби України з питань захисту персональних даних.

    У липні 2014 року Фролова призначили на посаду начальника Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ.

    23 червня 2015 року указом президента України № 352 його було призначено заступником голови СБУ України.

    Як повідомлялося, 11 червня президент звільнив заступників голови СБУ Олега Фролова та Владислава Косинського.

    СБУ Володимир Зеленський президент
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