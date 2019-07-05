Зеленський призначив двох заступників голови СБУ
Укази оприлюднено на сайті президента
Шостий президент Володимир Зеленський призначив Анатолія Дублика та Олександра Карпенка заступниками голови Служби безпеки України.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
«Призначити Дублика Анатолія Ярославовича заступником Голови Служби безпеки України», - йдеться в указі №479/2019.
Також згідно з указом №478/2019 заступником голови СБУ призначено Олександра Карпенка.
Попередньо глава держави звільнив Карпенка з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Крім того, президент указом №480/2019 призначив Богдана Тиводара начальником Головного слідчого управління СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха.