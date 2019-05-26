Зеленський - це президент якої країни?
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Розсилка
Мене обурило, що президент Зеленський у робочий час виступав російською мовою
Виступ президента України Володимира Зеленського на iForum-2019 залишив після себе два питання. Перше я поставлю вже, а друге – вкінці цього тексту. Отож, перше запитання: це президент якої країни?
Мене обурило, що президент Зеленський у робочий час, виконуючи свої посадові обов’язки, грубо знехтував прямою нормою Конституції України і виступав російською мовою. Вся промова президента України була проголошена мовою держави-агресора. Хіба це нормально? Сподіваюся, що небайдужі громадські діячі, політики вже готують позови до суду з цього приводу, а правоохоронні органи відреагують на порушення гарантом Конституції прямих вимог Основного Закону.
А тепер – до змісту промови. Ніяк не коментуватиму, просто наведу кілька цитат і фраз із промови – нагадаю, президента України! – Володимира Зеленського:
«Как бы было круто, когда ты получаешь не только новости, а реально контролируешь законопроекты и можешь их изменять, видишь какие чуваки избираются...и как их можно отозвать»
- «технологичная технологичность»
- «мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться»
- «у нас много факапов»
- «старушка великобритания»
- «надо идти к дронам»
- «людей, которые нам мешают, надо назвать ЧТО»
- «факинг отрасль»
- «это к делу не имеет никакого значения»
- «мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить»
- «покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий»
- «У вас всех мозгов больше, чем у меня».
Після цього набору афоризмів у мене залишається друге запитання: і це – президент?!
Джерело: День