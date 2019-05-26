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    Думки вголос

    Зеленський - це президент якої країни?

    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Розсилка
    Зеленський - це президент якої країни?

    Мене обурило, що президент Зеленський у робочий час виступав російською мовою

    Виступ президента України Володимира Зеленського на iForum-2019 залишив після себе два питання. Перше я поставлю вже, а друге – вкінці цього тексту. Отож, перше запитання: це президент якої країни?

    Мене обурило, що президент Зеленський у робочий час, виконуючи свої посадові обов’язки, грубо знехтував прямою нормою Конституції України і виступав російською мовою. Вся промова президента України була проголошена мовою держави-агресора. Хіба це нормально? Сподіваюся, що небайдужі громадські діячі, політики вже готують позови до суду з цього приводу, а правоохоронні органи відреагують на порушення гарантом Конституції прямих вимог Основного Закону.

    А тепер – до змісту промови. Ніяк не коментуватиму, просто наведу кілька цитат і фраз із промови – нагадаю, президента України! – Володимира Зеленського:

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    • «старушка великобритания»
    • «надо идти к дронам»
    • «людей, которые нам мешают, надо назвать ЧТО»
    • «факинг отрасль»
    • «это к делу не имеет никакого значения»
    • «мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить»
    • «покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий»
    • «У вас всех мозгов больше, чем у меня».

    Після цього набору афоризмів у мене залишається друге запитання: і це – президент?!

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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