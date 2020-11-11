Комбінат Ілліча в Маріуполі після реконструкції в рази знизив шкідливі викиди в атмосферу

Датчики моніторингу показують зменшення викидів з 500 до 20 одиниць дрібнодисперсного пилу, - міністр

Комбінат Ілліча в Маріуполі (входить до Групи Метінвест) після реконструкції системи пилеочистки зменшив викиди пилу і в майбутньому стане частиною дієвої системи моніторингу якості повітря за міжнародними стандартами. Про це розповів в інтерв'ю виданню «Фокус» міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.

«У Маріуполі на комбінаті імені Ілліча є підфакельні датчики, підключені до корпоративної системи. Я бачив дані цих датчиків, вони показують зменшення викидів з 500 до 20 одиниць дрібнодисперсного пилу після реконструкції системи пилеочистки. Хочемо, щоб такі датчики були на всіх підприємствах, працюємо над тим, щоб об'єднувати їх в один реєстр викидів та переносозабруднювачів, як це робиться в європейській практиці», – заявив міністр.

Міністр поскаржився, що коронавірус став на шляху реалізації великих планів в частині створення системи моніторингу.

«У нинішньому році нам виділили гроші з держбюджету на створення системи моніторингу. На ці цілі ми планували використати близько 100 млн грн. Однак бюджет перерозподілили в зв'язку з пандемією коронавірусу, і гроші у нас забрали. На наступний рік ми знову запросили 200 млн грн на моніторинг, сподіваюся, гроші виділять. Міністерство і місцеві органи влади готові до того, щоб на умовах співфінансування побудувати сучасну європейську систему моніторингу якості повітря», – заявив він.

«Зменшення шкідливих викидів і проведення моніторингу залишається прерогативою самих промислових підприємств. Однак вкладати власні кошти в умовах економічної кризи в поліпшення екологічності виробництва готові далеко не всі», – йдеться в матеріалі.