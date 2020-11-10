Міністр екології роздратований купівлею Києвом 200 білоруських автобусів

Рішення столичної влади про придбання автобусів білоруського виробництва міністр назвав незрозумілим

Придбання київською владою 200 дизельних автобусів не відповідає реаліям XXI століття.

Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв'ю журналу «Фокус».

Рішення столичної влади про придбання автобусів білоруського виробництва міністр назвав незрозумілим.

«Я дуже роздратований тим, що Київ знову закупив дизельні автобуси, вважаю це не кращим рішенням для XXI століття. Розумію, що закупити електричні автобуси дорого, під це також треба перебудувати систему, зробити зарядні станції. Але починати з чогось треба. У Запоріжжі, Житомирі задумалися про електротранспорті, а в Києві купують 200 дизелів з Білорусі», – заявив Абрамовський.

На думку міністра, транспорт в Києві становить «велику проблему».

«У столиці дуже незручна організація транспорту, постійні пробки, далекий від досконалості громадський транспорт», – додав він.

Нагадаємо, у жовтні Київ отримав 50 нових автобусів виробництва білоруського заводу МАЗ. До кінця року надійдуть іще 150. Ці 200 автобусів місто придбало на умовах лізингу.