Підприємство на Київщині облаштувало незаконне сміттєзвалище на 18 га землі

Збитки, завдані довкіллю комунальним підприємством, оцінюються у 729 тис. грн

Київська обласна прокуратура вимагає відшкодування від одного з комунальних підприємств за несанкціоноване сміттєзвалище твердих побутових відходів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, у ході проведення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства одного з комунальних підприємств Макарівського району виявлено факт незаконного використання земельної ділянки площею 18 га для облаштування сміттєзвалища твердих побутових відходів. Внаслідок цього довкіллю завдано шкоду на суму понад 729 тис. грн.

Враховуючи, що правопорушником у добровільному порядку збитки не відшкодовано, органами обласної прокуратури в інтересах Державної екологічної інспекції Столичного округу та Наливайківської сільської ради Макарівського району до вказаного комунального підприємства пред`явлено позов про стягнення шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.

На даний час триває судовий розгляд справи.

Як повідомлялося, у вересні у Києві горіло сміттєзвалище, у кількох районах спостерігалося значне задимлення.

До слова, столична влада готує закриття полігону твердих побутових відходів та активно впроваджує роздільне збирання сміття. Замість полігону в Підгірцях буде «зелений» пагорб - нині тут формують його схили та готують під рекультивацію. За роботами пильно стежать геодезисти з Науково-дослідного інституту будівельного виробництва (НДІБВ), аби в подальшому пагорб був стійким і не трапилося зсувів.