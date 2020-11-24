Комікс про Бетмена, якому понад 80 років, продали на аукціоні за рекордні $1,5 мільйона
Невідреставрований примірник став найдорожчим в історії коміксом з Бетменом
Примірник «Детективного коміксу» №27 1939 року став найдорожчим в історії коміксом із Бетменом у головній ролі. Його продали на аукціоні за $1,5 мільйона. Про це пише Hollywood Reporter.
Зазначається, що стан цього невідреставрованого примірника компанія Certified Guaranty оцінила як «відмінно/дуже добре». Таким чином він став однією з двох копій цього коміксу у такому хорошому стані.
Загалом лише п'ять інших невідновлених коміксів коли-небудь отримували таку високу оцінку від Certified Guaranty, що робить цей випуск особливим.
«Я зовсім не здивований результатом. Кінець кінцем це одна з найкращих копій одного з найважливіших видань коміксів, які ви коли-небудь бачили», — каже про результати аукціону віцепрезидент аукціонного дому Heritage Auctions Баррі Сандовал.
Зазначимо, за інший примірник цього ж коміксу десять років тому на аукціоні віддали $1 млн 75 тисяч.
Розповідь художника Боба Кейна і письменника Білла Фінгера «Справа про хімічний синдикат», опублікована в «Детективному коміксі» №27 у 1939 році стала першою, в якій з’явився Темний рицар, він же Бетмен.
Зазначимо, що хоч і цей комікс про Бетмена є найдорожчим, що коли-небудь продавав аукціон Heritage Auctions, рекорд серед коміксів був встановлений у 2014 році. Тоді копія Action Comics №1 (там уперше з'явився Супермен) була продана у відмінному стані на eBay за 3,2 мільйона доларів.