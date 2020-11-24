Комікс про Бетмена, якому понад 80 років, продали на аукціоні за рекордні $1,5 мільйона

Невідреставрований примірник став найдорожчим в історії коміксом з Бетменом

Примірник «Детективного коміксу» №27 1939 року став найдорожчим в історії коміксом із Бетменом у головній ролі. Його продали на аукціоні за $1,5 мільйона. Про це пише Hollywood Reporter.

Зазначається, що стан цього невідреставрованого примірника компанія Certified Guaranty оцінила як «відмінно/дуже добре». Таким чином він став однією з двох копій цього коміксу у такому хорошому стані.

Загалом лише п'ять інших невідновлених коміксів коли-небудь отримували таку високу оцінку від Certified Guaranty, що робить цей випуск особливим.

«Я зовсім не здивований результатом. Кінець кінцем це одна з найкращих копій одного з найважливіших видань коміксів, які ви коли-небудь бачили», — каже про результати аукціону віцепрезидент аукціонного дому Heritage Auctions Баррі Сандовал.

Зазначимо, за інший примірник цього ж коміксу десять років тому на аукціоні віддали $1 млн 75 тисяч.

Розповідь художника Боба Кейна і письменника Білла Фінгера «Справа про хімічний синдикат», опублікована в «Детективному коміксі» №27 у 1939 році стала першою, в якій з’явився Темний рицар, він же Бетмен.

Зазначимо, що хоч і цей комікс про Бетмена є найдорожчим, що коли-небудь продавав аукціон Heritage Auctions, рекорд серед коміксів був встановлений у 2014 році. Тоді копія Action Comics №1 (там уперше з'явився Супермен) була продана у відмінному стані на eBay за 3,2 мільйона доларів.